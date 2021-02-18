У Реббіо, містечку поблизу Комо, карабінери заарештували українську доглядальницю, яка била та жорстоко поводилася із своєю підопічною.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“Ю посилаючись на видання “Ciao Como“

Факт жорстокого ставлення підтверджує слідство. Доглядальницю затримала поліція.

Карабінери відділку “Реббіо” 16 січня 2021 ув’язнили громадянку України, із звинуваченнями у насильстві над беззахисною людиною. Українка 1958 року народження на легальних засадах проживає в Комо.

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У першій половині 2020 року жінка була доглядальницею літньої італійки 1939 року народження.

Вона працювала за офіційним контрактом і проживала в одному домі із старенькою. За результатами слідства, жінка часто жорстоко поводився із підопічною, кричала та била її, проявляла безпричинне психологічне насильство.

Члени сім’ї старенької неодноразово помічали синці на тілі (здебільшого на руках і сідницях) однак, доглядальниця приписувала їх мимовільним ударам старенької.

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Карабінери, з допомогою сім’ї, зібрали докази, що дозволили прокуратурі заарештувати українку. Ймовірно, це були зйомки прихованою камерою.

Зібравши достатньо доказів, в очікуванні рішення прокурора, роботодавці звільнили доглядальницю. Вона влаштувалася на роботу в іншу сім’ю в Комо.

16 лютого, жінку заарештували у домі нових роботодавців.

Це не перший подібний випадок в Італії.

У 2012 році 58-ми річну заробітчанку з України доставили у психіатричну лікарню після того, як вона смертельно поранила свою підопічну. Госпіталізована у важкому стані, потерпіла померла в лікарні від отриманих травм.

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