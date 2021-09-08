Українські братики 2 і 6 років із Мілану загинули в автотрощі в Австрії

Автомобіль у якому подорожувала сім’я Олежика і Матвійка Горинів на великій швидкості врізався Mercedes.
Про це повідомляє “Українська газета в Італії”.
Сім’я українців, які жили поблизу Мілана, поїхали в Австрію на коротку відпустку, щоб відвідати своїх родичів.
Повертаючись в Італію сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода у якій братики втратили життя, і їх батьки отримали серйозні травми.
Трагедія сталася приблизно о 15 у вівторок 31 серпня. Братики, разом із татом Богданом і мамою Романією подорожували по автостраді А2. Поблизу містечка Моделінг мотор автомобіля українців раптово заглох. У цей момент у нього на великій швидкості врізався мерседес.
За кермом був голова сім’ї. Коли автомобіль, зупинився батько включив аварійну сигналізацію і йому вдалося завести автомобіль. Машина почала набирати швидкість, але проїхала лише кілька метрів і в неї врізався інший автомобіль.
Удар був надзвичайно сильним, і перетворив авто українців на купу металу.
На місце події негайно прибули служби допомоги. Вони були вимушені розрізати понівечений корпус машини, щоб звільнити тіла.
На жаль, дворічний Олежик помер по дорозі у лікарню. Сердечко старшого братика, шестирічного Матвійка продовжувало битися, але настала клінічна смерть…
Батьки братиків госпіталізовано у лікарню Відня із серйозними травмами.
Вони вирішили віддати органи Матвійка для трансплантації, щоб врятувати життя інших діток.
Сім’я готується до репатріації тіл, для цього почався збір коштів. У місті Cassano d’Адda, що поблизу Мілана, почався збір коштів. Цим займається перукарня Giuly на вулиці Леонардо да Вінчі, поблизу магазину канцелярії Margerita.
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