Українські прикордонники затримали автобус із Італії за підроблені документи

Автобус «Setra», який виконував рейс «Салерно (Італія)-Чернівці», прямував в Україну через пункт пропуску «Тиса».

Пише – джерело.

В пресслужбі Чопського прикордонного загону зазначають, що під час прикордонного контролю правоохоронці виявили використання можливо підробленого реєстраційного документа на транспортний засіб.

За фактом виявлення ознак правопорушення, передбаченого ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів», прикордонники проінформували співробітників Національної поліції.

Слідчо – оперативна група протоколом огляду місця події вилучила автобус та реєстраційний документ для проведення експертизи.



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