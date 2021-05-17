Українця в Італії звинувачують в убивстві його батька

Після підозрілої смерті в Італії 65-річного українця, сина заарештовано із підозрою в убивстві його батька.

Про це повідомляє “Українська газета” в Італії із посиланням на італійські ЗМІ.

У Сарно, що у провінції Салерно, регіон Кампанія, 41-річного українця підозрюють у вбивстві його батька.

Чоловіка заарештували після смерті його 65 річного батька, що сталася близько 2 тижнів тому. Чоловік помер від ножового поранення.

Зараз звинувачуваного утримують у в’язниці Фуорні в очікуванні судового підтвердження арешту.

Підозрюваний є безробітним і перебуває на території Італії нелегально.

Звинувачення в убивстві базуються на двотижневому розслідуванні, в тому числі – перехопленні та записі розмов, зображеннях камер відеоспостереження, техніко-наукові дослідження та обшуку.

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Протокол розтину підтверджують, що смерть чоловіка наступила не внаслідок випадкового падіння, як це стверджував підозрюваний, а внаслідок удару ножем в серце.

Підозрюваний заявив, про свій намір повернутися в Україну, щоб поховати тіло батька і більше ніколи не приїжджати в Італію.

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Карабінери територіальної секції Ночера заарештували його, щоб запобігти втечі від правосуддя.

Злочин було скоєно в ході однієї із частих суперечок батька та сина, коли підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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