Українця заарештували за крадіжку, зберігання краденої косметики на 100 тисяч євро та зберігання зброї.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

Проблеми із законом в 36 річного українця, який проживає у містечку Спіно Д’Адда, провінція Кремона, що у Ломбардії, виникли через звинувачення у крадіжці в особливо великих розмірах, зберіганні краденого та незаконне володіння зброєю.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

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Крадіжка у Intercos Europe

Операція по затриманню злочинця пройшла після тривалого розслідування крадіжки у Intercos Europe, італійській компанії-виробника косметики, у місті Довера.

Крадіжку товару виявили вночі з 1 на 2 листопада 2020, коли із складу зникли коробки із косметикою на суму 100.000 євро.

Завдяки співпраці із співробітниками служби безпеки постраждалого підприємства, карабінерам вдалося повернути частину краденого.

Товар був схований у домі 36-річного українця у Спіно д’Адда.

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Незаконне володіння зброєю

у домі хлопця також знайдено барабанний пістолет Smith e Wesson 357, пістолет Magnum і 50 патронів.

Крім косметики військові виявили 19,000 євро готівкою та інший товар, здобутий крадіжках у різних магазинах, які сталися протягом останніх місяців в північній Італії.

В домі виявили маски, латексні рукавички, коробки із взуттям відомих дизайнерів, шарфи та окуляри відомих брендів.

Знайдений товар вилучено а косметику повернено товар власнику.

Українцю пред’явлено звинувачення у незаконному зберіганні зброї боєприпасів, крадіжці із і обтяжуючими обставинами та зберігання крадених речей.

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