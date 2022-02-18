Уродженка Рівного, померла в Італії внаслідок тяжкої хвороби

Наша землячка Євгенія Скрипниченко, уродженка Рівного, померла внаслідок тяжкої хвороби 3/01/2022 у віці 67 років в Італії, в лікарні міста Маддалоні.

Про втрату написали у Книзі пам”яті померлих за кордоном українців.

В Італії вона пропрацювала понад 20 років.

Просимо молитви за Царство Небесне для Євгенії.

Вічна, світла пам’ять їй.

Дякуємо пані Halina Volynets за надання інформації про спочилу в Італії землячку пані Євгенію для розміщення в Книга пам’яті померлих за кордоном українців.

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