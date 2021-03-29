У Бреші відійшла у кращий світ українка із Калуша

В Італії померла молода жінка із України.

З глибоким сумом повідомляємо, що 28.03.2021 в італійському місті Брешіа після важкої хвороби померла наша землячка з Калуша Валентина Чикулай Хлібкевич.

Про це повідомляє Книга пам”яті померлих за кордоном українців із посиланням на спільноту у Фейсбук «Українські Баданте Брешія(Badante di Ucraina a Brescia)».

Просимо щирої молитви за вічний спокій раби божої Валентини.

Вічна, світла пам”ять.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії