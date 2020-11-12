Вікторія Вовкотруб зникла у Бреші. Слідчі затримали підозрюваного в її убивстві.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

Тіло жінки ще не знайдено. Карабінери шукають його у закинутих сільських будинках поблизу Бреші і Мілана.

Карабінери не мають сумнівів: колишній партнер українки вбив її та намагався замести сліди.

Його дії підтвердили підозри зникнення Вікторії Вовкотруб. Він хотів знищити закривавлений одяг, проте карабінери заарештували його коли чоловік викидав мішок у смітник.

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Колишня пара.

Її колишній партнер 60-річний серб К.Б. перебуває під вартою і звинуваченням в убивстві.

Розслідуванням справи займається Донато Греко. Він вважає що існують незаперечні підтвердження новини серба.

Намагання викинути закривавлений одяг на екологічному острові на вулиці Метастазіо є тільки один із них. Інші деталі справи поки що не розкриваються.

Сорока дворічна українка, працювала доглядальницею та барменом. Про зникненя поліції заявила її подруга.

Нагадую. 28 жовтня у місті Ріміні від руки свого чоловіка загинула ще одна жінка із України. Він сам зателефонував у поліцію

і повідомив, що він вбив молотком свою дружину і хоче здатися у руки правосуддя.



Поліцейські прибули на вказане місце, де виявили 69-річного чоловіка, який підтвердив вбивство своєї дружини 61 річної українки Віри Мудрої.

®Маріанна Сороневич

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