Вікторія Вовкотруб зникла у Бреші. Слідчі затримали підозрюваного в її убивстві.
Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“
Тіло жінки ще не знайдено. Карабінери шукають його у закинутих сільських будинках поблизу Бреші і Мілана.
Карабінери не мають сумнівів: колишній партнер українки вбив її та намагався замести сліди.
Його дії підтвердили підозри зникнення Вікторії Вовкотруб. Він хотів знищити закривавлений одяг, проте карабінери заарештували його коли чоловік викидав мішок у смітник.
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Її колишній партнер 60-річний серб К.Б. перебуває під вартою і звинуваченням в убивстві.
Розслідуванням справи займається Донато Греко. Він вважає що існують незаперечні підтвердження новини серба.
Намагання викинути закривавлений одяг на екологічному острові на вулиці Метастазіо є тільки один із них. Інші деталі справи поки що не розкриваються.
Сорока дворічна українка, працювала доглядальницею та барменом. Про зникненя поліції заявила її подруга.
Нагадую. 28 жовтня у місті Ріміні від руки свого чоловіка загинула ще одна жінка із України. Він сам зателефонував у поліцію
і повідомив, що він вбив молотком свою дружину і хоче здатися у руки правосуддя.
Поліцейські прибули на вказане місце, де виявили 69-річного чоловіка, який підтвердив вбивство своєї дружини 61 річної українки Віри Мудрої.
®Маріанна Сороневич
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