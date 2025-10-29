У Вітторіо-Венето розпочався суд у справі про загибель 7-річної українки Марії Марковецької

Понад три роки після трагічного дня, 28 липня 2023 року, коли семирічна дівчинка українського походження Марія Марковецька втонула у водах озера Ревіне під час літньої поїздки, розпочався судовий процес над чотирма особами, яких прокуратура звинувачує у неумисному вбивстві (omicidio colposo).

На лаві підсудних — чотири працівниці літнього табору Grest, організованого при інституті San Giuseppe у Вітторіо-Венето:

Мартіна Паєр , 23 роки, аніматорка, яка мала наглядати за групою дітей під час купання;

, 23 роки, аніматорка, яка мала наглядати за групою дітей під час купання; Сімонетта Да Рок , 56 років, заступниця відповідальної за поїздку до озера;

, 56 років, заступниця відповідальної за поїздку до озера; Камілла Ріццарді , 37 років, координаторка табору;

, 37 років, координаторка табору; Сестра Маддалена (Марина Баро), відповідальна за літні активності інституту.

Усіх чотирьох звинувачують у порушенні правил безпеки та неналежному нагляді за дітьми.

Трагедія на озері Ревіне

Згідно з висновками розслідування та результатами аутопсії, Марія втонула після того, як випадково опинилася в місці, де глибина була надто великою для неї. Дівчинка, за словами дідуся, не вміла плавати, хоча перебувала у доброму здоров’ї. Її тіло знайшли лише через деякий час — під одним із пірсів, завдяки туристам, які помітили щось у воді.

Слідчі стверджують, що організатори поїздки не забезпечили жодних заходів безпеки: не було рятувальників, не перевіряли, чи діти вміють плавати, і не надали рятувальних жилетів або кол.

Відповідальність організаторів

За версією прокуратури, саме недбалість і відсутність контролю призвели до трагедії. Двоє з підсудних — Паєр і Да Рок — дозволили купання, попри очевидну небезпеку, а потім не помітили відразу зникнення Марії.

Родина дівчинки не виступила стороною у судовому процесі, оскільки вже отримала компенсацію від страхової компанії інституту San Giuseppe.

Наступне слухання у справі призначене на 10 лютого 2026 року.



