Про несподівану смерть чоловіка повідомила Anna Parovyak у мережі Фейсбук (спільнота Українські Баданте Брешія (Badante di Ucraina a Brescia))

Дорогі співвітчизники міста Віченца, сьогодні несподівано помер Богдан Ковальчук, син Галі (всі її знають як хороша), прошу всіх відгукнутися на горе цієї родини і допомогти мамі доправити тіло Богдана до рідної України. – Пише Анна Поровяк – Хто де працює, чи в колі друзів, знайомих організуйте збір, а потім можете передати до церкви, до Галі, чи мені можете перезвонити я під’їду, ще не знаємо коли буде похорон, але ситуація в цій сім’ї дуже тяжка, в Богдана залишився син якого він сам ростив і Батько інвалід без двох ніг, тому все злягло на плечі матері.

Так як ми жодну родину не залишили на одинці з горем, тож прошу всіх і цього разу організуватися і допомогти цій родині.

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ПРОСИМО ЩИРОЇ МОЛИТВИ ЗА УПОКІЙ РАБИ БОЖОГО БОГДАНА. Зі святими упокій, Христе, душу спочилого раба Твоєго БОГДАНА де немає недуги, ні смутку, ані зітхання, але вічне життя. Бо Ти єси Воскресіння, Життя і вічний Спокій, Христе, Боже наш, і Тобі славу віддаємо з Предвічним Отцем і Святим Духом нині, і повсякчас, і на віки вічні. ВІЧНА ТОБІ ПАМ’ЯТЬ. ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ.

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