У Джульяно (Італія) знайшли мертвою зниклу українку

У містечку Джульяно, що в регіоні Кампанья (Італіїя) знайшли мертвою зниклу українку

Жінка зникла ще 31 серпня 2022 року. Про це повідомляє газета «La Reppubblica”.

Бездиханне тіло 68-річної українки Ганни Григоренко знайшли 5 вересня 2022 року. Жінка зникла 31 серпня. Її виявив і повідомив у поліцію випадковий водій.

Жінку знайшли поблизу дороги на 14 км від містечка Джуліано ін Кампанія, у напрямку до озера Патрія.

Розслідування карабінерів компанії Giugliano по відтворенню причин та динаміки смерті, ще тривають.



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