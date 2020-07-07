У ДТП у Скафаті помер 30-річний українець

Олександр Немировський повертався із роботи мотоциклом і зіткнувшить із дорожнім стовпом.

Місто Скафаті, поблизу Салерно у регіоні Кампанія сумує за Олександром Немировським. Він працював майтром піци і був місцевим улюбленцем. Хлопець загинув у ніч на неділю 6 липня у ДТП, про це повідомляє Оcchi di Salerno.

Місто у траурі через смерть тридцятирічного українця Олександра Немировського.

Алессандро, чи Саша – як називали його друзі – жив у Скафаті протягом багатьох років.

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Його життя обірвалося у сідлі мотоцикла Yamaha на перехресті вулиць Поджіомаріно та Альсіде Де Гаспері, врізавшись у стовп вуличного освітлення.

Разом із ним на мотоциклі їхав його друг, також українець 24 років. Зараз він у лікарні із травмами, які не загрожують життю.

Карабінери реконструювали динаміку на основі свідчень ще одного українця, який їхав за ними на іншому скутері.

Похорон хлопця відбувся сьогодні, 7 липня у церкві Святого Франциска.

Маріанна Сороневич

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