У Києві через обстріл окупантів загинула російська журналістка

У Києві під час російського ракетного обстрілу загинула російська журналістка The Insider Оксана Бауліна.

Джерело: The Insider

Дослівно: “Бауліна загинула під обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання. Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл.

З нею загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, поранені і госпіталізовані”.

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Деталі: До приходу в The Insider Бауліна працювала у “Фонді боротьби з корупцією”.

Після внесення організації до екстремістського списку вона була змушена виїхати з Росії.

Як кореспондента вона поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва.

Дослівно: “Ми продовжимо висвітлювати війну в Україні, зокрема й такі військові злочини Росії, як обстріли житлових районів, де гинуть мирні жителі та журналісти”.

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