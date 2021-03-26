У Львові затримано банду, яка труїла та грабувала заробітчан

Затримано злочинну групу з чотирьох мешканців Сумської області, яка працювала у Львові – труїла і грабувала заробітчан.

Львівська обласна прокуратура порушила справу про відкрите викрадення чужого майна (ч.2 ст.187 КК України).

Про це інформує прес-служба Львівської обласної прокуратури, пише Кулемет.

Встановлено, що чоловіки на територіях вокзалів Львова знайомилися з громадянами, які повернулися в Україну із заробітків, входили у довіру, пропонували безкоштовно підвезти до місця їхнього призначення, а по дорозі пригощали алкоголем.

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У алкогольні напої фігуранти завчасно підмішували лікарський препарат, який при безконтрольній дозі викликає у людини отруєння, затуманює свідомість, а при передозуванні – призводить до розвитку небезпечних патологій, асфіксії, коми та смерті.

Коли потерпілий втрачав свідомість, у нього відбирали особисті речі та залишали на узбіччі.

Попередньо встановлено, що жертвами цієї групи стало щонайменше 4 особи.

Наразі тривають слідчі дії. Усім учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

У ході обшуків за місцем їхнього проживання вилучено: автомобіль, мобільні телефони та сім-карти, гроші у різних валютах (євро, гривні, злоті, білоруські рублі), алкогольні напої, флакони з медичним препаратом та інші речі, які використовувалися для протиправної діяльності.

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Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід – управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.