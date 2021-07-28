У Ліворно, під колесами автомобіля загинув 35-річний Павло Матвієнко

“Це сумний день для нас усіх» – так починається лист співчуття вищого керівництва компанії Termisol, де Павло Матвієнко працював понад десять років. Трагедія сталася у Ліворно, що в італійському регіоні Тоскана.

Павло Матвієнко

Про це повідомляє “Українська газета в Італії” з посиланням на видання Il Tirreno di Livorno.

Вранці 22 липня його збив автомобіль, під час того, які він переходив дорогу перед нафтопереробним заводом Eni в Станьо.

Наступного дня 35-річний українець помер у відділенні реанімації.

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«На жаль, наш друг і колега Павло пішов із життя, ставши жертвою дорожньо-транспортної пригоди.

Павла збив автомобіль, коли він переходив дорогу по пішохідному переході на вулиці Аурелія, навпроти заводу, де мав початися його робочий день.

Він залишиться в нашій пам’яті людиною із великої букви, щедрим юнаком, сповненим сили і волі до життя.

Він був завжди готовий прийти на допомогу, або підтримати добрим словом своїх колег та друзів. Ми співчуваємо його сім’ї: дружині, двом маленьким дітям та його батькам».

Водію автомобіля, який збив 35-річного українця, представили попереднє звинувачення в убивстві на дорозі.

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Трагічна смерть Павла привернула увагу влади міста. Мер Коллесалветті пообіцяв убезпечити цей пішохідний перехід, яким щодня користуються десятки працівників.

«Смерть чоловіка, що працює для того, щоб принести додому буханку хліба, у 2021 році є ганебною. – Заявили колеги групи “Appartenenza Stagno, висловлюючи співчуття його родині – Сподіваємося, що ця вона послужить вирішенню цієї критичної ситуації”.



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