У місті Модена госпіталізовано українця без пам’яті. Хто його знає?

У соціальній мережі Фейсбук з’явилося повідомлення про розшук родичів і знайомих хлопця, госпіталізованого в Італії.

“Може хто знає того чоловіка нічого не пам’ятає каже що з Дрогобича лежить в Порта а Порта Модена” – написала 4 грудня Галина Сколе.

Більше інформації про цього нема.

Хто впізнав цього чоловіка, пишіть на фейсбук Галині Сколе.

Запрошуємо вас переглянути фото та оголошення про розшук інших українців, зниклих в Італії.

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