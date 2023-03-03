У Неаполі померла біженка. Останнє бажання – повернутися в Україну

Ольга Степанюк Наша землячка з Київщини померла днями в Італії, в місті Неаполь. Просимо щирої молитви за Царство Небесне Вічна, світла пам”ять їй.

Сумну звістку повідомила Книга пам”яті померлих за кордоном українців.

Землячка під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхала до Італії в якості біженки.

Пані Ольга була матір’ю, яка виростила 2 синів та дочку, яка є інвалідом 2 групи.

Останнім бажанням спочилої землячки було, щоб її поховали на Батьківщині, в рідних Броварах.

Просимо всіх небайдужих долучитись до збору коштів для перевезення тіла спочилої землячки з Ітілії в Україну.

Кожна гривня допоможе скорботним рідним гідно провести її в останню путь. Просимо небайдужих відгукнутись та допомогти в тяжкий час родині переказом довільної суми на перевезення тіла померлої землячки з Італії до України, в місто Бровари.

5375 4141 1854 7602 МоноБанк, отримувач – Євгеній Печура, син.

Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського. Ритуальні послуги в Італії – перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

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