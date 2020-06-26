У Неаполі поставили пам’ятний знак на спомин про убиту українку

Неаполь присвятив Червону лавку пам’яті Ірини Маляренко, жінки із України, яка померла в ніч на 1 березня 2020 року у внаслідок побоїв.

Цей злочин названо «фемініцидом» – термін на позначення вбивства жінок через їхню стать.

Ірині було лише 39 років. Вона є мамою для трьох діток 15, 13 7 років, з якими жила на вулиці Де Гаспері в історичному центрі Неаполя.

Її госпіталізували 18 лютого із внутрішньою кровотечею, спричинену побоями, які значно пошкодили її печінку та селезінку. Жінка була при свідомості і звинуватила у скоєному чоловіка, із яким жила.

Після 10 днів агонії вона померла, з 29 на 1 березня 2020, через значні пошкодження внутрішніх органів.

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Її визнано жертвою фемініциду– гендерно обумовленого вбивства, коли жертву вбивають лише тому, що вона жінка.

Ірина померла у лікарні Pellegrini, тому адміністрація ASL Napoli1 Centro вирішила встановити червону лавку саме там.

Лавки кольору крові (“La Panchina Rossa”), присвячують в Італії жінкам, жертвам насильства. Вони символізують порожнечу, яке залишає жінка, що померла від фемініциду. Їх встановлюють у громадських місцях, щоб привернути увагу суспільства до цього злочину.

Лавку було інавгуровано в п’ятницю, 26 червня, о 10 годині ранку, в присутності директора Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, матері та дочок Ірини, члена регіональної ради з комісії з охорони здоров’я Франческо Еміліо Борреллі, який з самого початку був близьким та підтримував сім’ю.

Якщо вам доведеться бутив лікарні Пеллегріні в Неаполі, за адресою Via Portamedina alla Pignasecca, 41, 80134 Napoli NA, зупиніться коло цієї лавки та згадайте Ірину.

Маріанна Сороневич

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