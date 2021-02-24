У Неаполі українця заарештували за нелегальний продаж ліків

У Неаполі, поблизу залізничного вокзалу молодий українець продавав нелегальні в Італії медичні препарати. Ці ліки не мають ліцензії в Італії, тому чоловіка було заарештовано за нелегальний продаж ліків.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії» із посиланням на видання “Il Mattino”.

Під час територіального контролю, проїжджаючи по вулиці Піка, патрульна служба неаполітанської поліції, помітила на на розі з корсо Арнальдо Луччі, чоловіка, який торгував на вулиці із переносного столика.

Читайте також: На кордоні ЄС арештували 42-х українців із фальшивими документами на роботу

Він брав із припаркованого поблизу фургона, пляшечки з ліками і виставляв їх для продажу на столик де також було виставлено різні продукти харчування.

Поліцейські агенти із відділення Вікаріа-Меркато запідозрили нелегальний продаж ліків та затримали чоловіка. Вони вилучили у нього 30 пачок іноземних ліків, які привозять українські буси нелегально провозять в Італію.

Чоловік продавав Аскорбінову кислоту, виробництва дарницької фармакологічної фабрики.

Читайте також: В Італії затримали банду злодіїв-акробатів, що грабували знаменитостей керуючись фото в Instagram

24-річному українцеві пред’явлено звинувачення у зберіганні нелегальних товарів та нелегальний продаж ліків, небезпечних для здоров’я населення.

Маріанна Сороневич

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії