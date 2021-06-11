У Неаполі українця заарештували за побої і насильство в сім’ї

Чоловік-українець жорстоко побив свою дружину. Вона – в лікарні, він – у в’язниці за насильство в сім’ї. Його очікує суд.

На околиці Неаполя, в Грумо-Невано, стався прикрий випадок у сім’ї українці. чоловік розбив обличчя своїй дружині під час побутової сварки.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії” з посиланням на італійські ЗМІ.

59-річний чоловік та 60-річна дружина приїхали в Італію із України.

Жінка потрапила до лікарні з набряками та синцями обличчя. Натомість чоловіка заарештували із звинуваченням у жорстокому поводженні в сім’ї. Його очікує суд.

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Почувши шум та крики, сусіди зателефонували у службу 112.

Приїхавши на місце події, карабінери стали свідками жахливої сцени. Обличчя дружини було спотворене набряками та синцями.

Жінку доставили у швидку допомогу лікарні Сан-Джованні-ді-Діо у Фраттамаджоре. Її госпіталізували на 10 днів.

Карабінери заарештували чоловіка зі звинуваченням у жорстокому поводженні, насильство в сім’ї та перевели до неаполітанської в’язниці Поджореале, де він очікує суду.

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