У Павії (Італія) заарештовано трьох румунів, які побили та зґвалтували українку

В Італії заарештовано трьох румунів, які побили і зґвалтували українку. Насильство могло перерости у групове, але жінці вдалося втекти.

Про це повідомляє Українська газета в Італії, із посиланням на італійські ЗМІ.

Суботній вечір 5 лютого, дружня вечірка у Берегуардо (Павія), обернувся жахіттям для 35-річної українки.

Її жорстоко побили та зґвалтували.

Насильство могло перерости у групове, але жінці вдалося втекти з дому. Вона негайно звернулася до найближчого відділення карабінерів, які виїхали на місце події і заарештували трьох імовірних злочинців по гарячих слідах.

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Ними виявилися:

Г.С. 43-річний власник квартири на вулиці Тічіно в Берегуардовона, у якій все сталося. У минулому він уже мав проблеми із законом.

І.Л. 35-річний чоловік, який перебував на домашньому арешті у в Трівольціо,

42-річний Г.Б., чоловік із пропискою у Трово.

Усі троє є громадянами Румунії. Проти них висунуто звинувачення у замаху на групове сексуальне насильство та нанесення тілесних ушкоджень.

Українку доставили у відділення невідкладної допомоги поліклініки Сан-Маттео в Павії.

Їй надали медичну допомогу та виписали із лікарні із прогнозом одужання протягом 30 днів.

У жінки зафіксовано переломи ребер і носової перегородки, зґвалтування та емоційну травму.

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Досі тривають слідчі дії з метою встановлення динаміки випадку.

На даний час відомо, що усі четверо організували вечірку у домі одного із румунів. Між чоловіками, підігрітими алкоголем, зав’язалася сварка. У її розпал потрапила жінка, її били ногами та кулаками, та піддали сексуальному насильству

Заарештованих, які побили і зґвалтували доставили у в’язницю Павія Торре-дель-Галло. Їх чекає суд.

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