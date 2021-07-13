За жорстоке поводження із літньою людиною, заарештовано українську доглядальницю.

Доглядальниця з України попала на сторінки італійських газет, через випадок насильства у сім’ї.

Вона побила літню жінку, про яку повинна була піклуватися. Жертва потрапила у травмпункт. 52-річну доглядальницю було заарештовано. Порушено судову справу.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії” з посиланням на італійські ЗМІ.

Пізно ввечері, в суботу, 10 липня, карабінери “Норми” заарештували 52-річну українку, жительку Падови, за жорстоке поводження в сім’ї.

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Під час арешту жінка чинила опір державному службовцю та травмувала його.

Жінка, у стані сильного алкогольного сп’яніння, після сварки із банальних причин, сильно побила 87-річну літню італійку за якою вона доглядала.

Вона завдавати удари ногами та ударами руками по всьому тілу, завдавши тілесних ушкоджень.

Постраждалу госпіталізували із прогнозом одужання у за 15 днів.

Очевидно, це був не перший епізод насильства.

Жінку визнали винною, для контролю за її станом та поведінкою, суддя наказав їй двічі на тиждень відмічатися у відділенні судової міліції.

Це вже не перший подібний випадок. У місті Равенна (Італія) 88-річна італійка Еліза Морджіні померла від удару кухонним ножем в шию, нанесеним 31 річною українкою Наталією С. Жінку було госпіталізовано у психіатричну клініку. Читайте про це тут: Українка зарізала італійку, за якою доглядала

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