У Падуї у багаторівневому паркінгу знайдено мертвим 46-річного українця

У неділю ввечері в багаторівневому паркінгу на вулиці Аннібале да Бассано в Падуї було виявлено тіло 46-річного чоловіка, громадянина України. Загиблого ідентифіковано як Юрія Волкова, який, за наявною інформацією, не мав постійного місця проживання.

Тіло знайшли приблизно о 18:00 під час патрулювання карабінерів з радіомобільного підрозділу. За попередніми даними, на тілі не було виявлено видимих ознак насильницької смерті.

Справу наразі розглядає прокуратура Падуї. Заступник прокурора Бенедетто Роберті уже надав дозвіл на передачу тіла родичам, що свідчить про відсутність підстав для відкриття кримінального провадження. Причиною смерті, імовірно, стали природні обставини, але остаточний висновок має підтвердити судово-медична експертиза.

Де стався інцидент

Місцем трагедії став багаторівневий громадський паркінг у мікрорайоні Arcella – одному з найнаселеніших районів Падуї. Ця територія відома високою концентрацією мігрантів, зокрема вихідців з України та Східної Європи.

Соціальний контекст

Інцидент привернув увагу місцевих ЗМІ та громадських організацій, оскільки підкреслює вразливість безпритульних мігрантів, особливо у великих містах Італії. Питання доступу до медичної допомоги, соціального житла та інтеграційних програм для іноземців залишається відкритим.

Що відомо на цей момент:

Загиблий: Волков Юрій, 46 років, громадянин України;

Місце: паркінг на вул. Аннібале да Бассано, район Арчелла, Падуя;

Час виявлення: 20 липня, близько 18:00;

Стан слідства: ознак насильства не виявлено, розглядається версія природної смерті;

Рішення прокуратури: дозвіл на передачу тіла видано.

Довідка

Це не перший випадок виявлення тіл у громадських паркінгах Падуї. У попередні роки повідомлялося про інциденти за участі як італійців, так і іноземців. У більшості випадків причинами смерті ставали проблеми зі здоров’ям, або соціальна ізоляція.

Представники української громади закликають до посилення соціальної підтримки для мігрантів у складних життєвих ситуаціях. У той час як офіційні джерела не бачать підстав для розслідування, випадок Волкова нагадує про необхідність посилення захисту прав вразливих категорій осіб.

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