У парку у Римі знайшли жорстоко убиту жінку і її немовля

Жертва жорстокого вбивства в Римі може бути українською біженкою, так вважає прокуратура Рима. Про жорстоко убиту жінку говорить уся Італія.

У Римі триває розслідування жорстокого злочину, що сколихнув Італію. 7 червня у парку Вілла Памфілі (Villa Pamphili) було знайдено жорстоко убиту жінку та її немовля. За однією з основних версій слідства, загибла могла бути громадянкою України, російськомовною, яка втекла від війни.

Підозрюваний у вбивстві — Францис Кауфманн (Francis Kaufmann), ймовірний батько дитини. Його затримали на грецькому острові Скіатос (Skiathos), де він переховувався під фальшивим іменем Рексал Форд (Rexal Ford). За даними слідства, чоловік має попередні судимості за домашнє насильство.

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Сліди ведуть до Мальти

Розслідування, яке координує прокуратура Риму, вийшло за межі Італії: італійські слідчі вже кілька днів працюють на Мальті. Саме там пара нібито познайомилася у 2023 році. Слідство не виключає, що жінка приїхала до Мальти після початку повномасштабної війни в Україні.

«Італійці — мафіозі»

Після арешту Францис Кауфманн зробив гучну заяву в суді: «Італійці — мафіозі». Він відмовився від добровільної екстрадиції до Італії. Наразі він перебуває у в’язниці Лариса (Греція), і рішення щодо його екстрадиції має ухвалити грецький суд.



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