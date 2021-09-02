У Пармі (Італія) 23-річного українця заарештували за наркотики та зброю

Хлопця затримали під час перевірки документів. Після обшуку його заарештували за наркотики і зброю.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії”, посилаючись на італійські ЗМІ.

У Пармі на вулиці Тоскі місцева карабінери зупинила 23 річного українця.

Його поведінка здалася стражам правопорядку підозрілою. Хлопець серед ночі без мети ходив вулицею.

Під час перевірки хлопець виявив надмірне хвилювання.

Карабінери відділку Ольтреторренте обшукали його і виявили ніж з лезом довжиною у 8 сантиметрів.

агадуємо, що носіння таких ножів поза домом в Італії заборонено.

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Також у кишені кілька доз гашишу та марихуани.

Після встановлення особи 23-річного хлопця звинуватили у незаконному носінні зброї та зберіганні наркотиків.

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