У пожежі в Римі загинула жінка, можливо – з України

У погорілій квартирі знайшли неживою жінку, її особу ще не встановлено.

22 вересня близько 4 сьогодні, у одній із квартир багатоповерхового будинку на вулиці Сатіріко, в районі Аппіо в Римі, спалахнуло полум’я.

На місце події приїхали пожежники та місцева поліція VII патрулю групи Appio.

Полум’я зруйнувало кватриру, у ній пожежники виявили тіло невідомої жінки. Тіло жертви надане судовим органам. Розслідування триває.

За попередньою інформацією, ідентифікувати обгоріле тіло поки що не вдалося. За словами сусідів, у згорілій квартирі мешкала 67-річна італійка, але у квартирі було прописано також 56-річну жінку із України.

За першими висновками пожежної охорони, біда могла спалахнути через випадкові причини.

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