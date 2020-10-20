У вогні пожежі, яка розгорілася в квартирі його матері, загинув молодий українець. Трагедія сталася в історичному центрі містечка Веййано, що у регіоні Лаціо.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії” із посиланням на Tusciaweb.

В історичному центрі містечка Веййано сталася трагедія. Незадовго до 7- ї години ранку 18 жовтня в квартирі на вулиці УмбертоI зайнялося полум’я, у якому загинув 28-річний українець.

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Згідно першої реконструкції подій, потерпілий проживав у Римі. У ніч трагедії він поїхав у відвідати матір, яка живе у Веййано.

Жінка змогла врятуватися від вогню, а її син загинув у полум’ї пожежі.

Слідчі з’ясовують, звідки розгорівся вогоьн: ймовірно – з кухні, а потім заполонив вітальню і спальню.

Дим у квартири на третьому поверсі будинку, помітив випадковий перехожий.

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На місце події прибули пожежники з Вітербо, Тарквінії та Браччіано.

Працівникам служби швидкої допомоги 118 не залишалася іншого, як констатувати смерть хлопця. Його знайшли неживим у спальні.

Тіло 28-річного юнака передано на аналіз слідчих і судових органів. А його мати в шоковому стані госпіталізовано в лікарню Браччано.

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