Джанні Ченні став першим італійським добровольцем, що воював на боці РФ і потрапив у полон до українських військових. Італійський громадянин, уродженець Неаполя, був захоплений під час боїв поблизу Куп’янська в січні 2025 року, коли українські десантники знищили частину російських сил і захопили Ченні разом з іншими окупантами.

До того, як приєднатися до російської армії, Ченні працював піцайолою в ресторані “Аніма” у російському місті Самара, яке належить консулу Італії Джангідо Бреддо. Бреддо підтвердив, що Ченні працював у нього, але після звільнення з роботи переїхав на південь від Волгограда. Відомо, що Ченні має дружину і двох дітей.

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Джанні Ченні став першим італійцем, який потрапив в полон внаслідок війни в Україні, і це привернуло увагу італійських ЗМІ. За словами журналістів Today.it, у Самарі Ченні брав участь у майстер-класах із випікання піци разом із Бреддо, що засвідчено відео на Instagram ресторану.

Мотиви, що спонукали Ченні воювати на боці РФ, залишаються нез’ясованими, проте командування Десантно-штурмових військ ЗСУ припускає, що він може бути жертвою російської пропаганди.

Цей випадок став ще одним підтвердженням міжнародного залучення добровольців у конфлікт між Росією та Україною.