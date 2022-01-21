У Польщі, дорогою на роботу вбили українську заробітчанку

У Польщі вбили українську заробітчанку родом із Житомирщини Надію Яремчук. Жінка йшла ввечері на роботу, на нічну зміну, коли на неї напали, вдаривши важким предметом по голові, та пограбували.

Про трагедію розповіла 20-річна дочка загиблої Ольга, яка також була з матір’ю на заробітках, пише «Обозреватель».

Зі слів дівчини, напад зафіксували камери.

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Ольга зазначила, що на вулиці йшов дощ і тіло матері пролежало на дорозі до ранку, поки його не побачили перехожі та не викликали поліцію й швидку. Після цього зателефонували і дочці, щоб вона прийшла на упізнання тіла.

Дівчина наголосила, що залишилася тепер сама – батько помер багато років тому. Крім того, що їй потрібні великі кошти, щоб відправити тіло мами додому, ще й виснажує тривале очікування, бо з моргу його віддадуть лише через кілька днів.

Винуватців, за її словами, наразі не затримали, про підозру нікому не повідомляють. Місцеві правоохоронці обіцяють у всьому розібратись, каже дівчина.

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