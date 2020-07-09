У Польщі згорів будинок із українськими заробітчанами. Підозрюють підпал

У Погожице поблизу Хшанова (Малопольське воєводство), що у Польщі, двоє поляків підпалили хостел, в якому мешкали українці. Про це повідомляє radiokrakow.pl.

Як зазначають польські ЗМІ, в хостелі мешкало 12 людей, більшість з яких українців. Їх вдалось оперативно вивести із палаючого будинку.

Боротьба з вогнем була тривалою завдяки будівництву двоповерхового блоку хостела, який був покритий листовим металом. Вогонь охопив увесь перший поверх.

Матеріали, які використали для утеплення стін, тліли протягом багатьох годин. Пожежникам довелося демонтувати металеві частини конструкції, щоб потрапити у будівлю.

Наразі польська поліція уже затримали двох поляків, підозрюваних у підпалі. Мотиви та причини трагедії наразі не повідомляють.

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