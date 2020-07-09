У посилці з Італії знайшли антикварні шаблі та меч

На пункті пропуску “Тиса” після огляду буса Fiat, правоохоронцями було виявлено чотири шаблі та один меч.

Про це повідомляє Це моя Україна з посиланням на ДПСУ

Автомобіль, яким кермував 43-річний Львівсянин їхав з Італії до України. Під час огладу автомобіля прикордонники разом з митникам, виявили коробку з предметами старовини. Вищезгаданий бус оглянули більш детально. Під час огладу правоохоронці виявили 4 шаблі та меч серед іньших посилок

Водій мікроавтобуса заявив, що перевозив посилку на прохання особи, яку він не знав.

Виявлені предмети вилучені митниками для проведення подальшої експертизи. Крім того, на адресу компетентних правоохоронних органів направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, відповідальність за який передбачена ст.201 ККУ «Контрабанда».