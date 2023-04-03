У Римі відійшла у вічність активістка із великим серцем

Rozaliya Lasarescu -світла, тендітна, жертовна жінка, яка залишила на цій землі слід доброти.

“Що сіяла те і зібрала”, сказав П’єтро, 83-річний сіньйор, за яким Роза доглядала у Римі. Під час тернистої дороги онколікування П’єтро дав можливість залишитись Розі у його хаті до останніх днів.

Маючи 2-ох синів далеко від себе (один з яких – військовий), Роза працювала, розраджувала, допомагала іншим, жертвувала на потреби воїнів та онкохворих і Бог дав їй велику опіку від її колишніх роботодавців і її чоловіка.

Серена, Серджіо, П’єтро до останньої хвилини доглядали Розу, як найріднішу. Також були поруч і вірні товаришки українки, які її підтримували Анна Степанівна Вітович, Люба, Дара…

Роза – великий приклад любові, вона дякувала Богові і жартувала зі своєї недуги і не хотіла завдавати нікому жодного клопоту до останньої хвилини, сміливо несла свій хрест, жертвуючи на потреби інших.

Мала честь знати Тебе Розо, попрощатись з Тобою. Вічна Пам’ять і

Царство Небесне хорошій людині

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