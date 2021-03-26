У Римі заарештовано доглядальницю, яка накачувала свою підопічну транквілізаторами

У Римі затримано доглядальницю, що тримала 89-річну італійку в напів свідомому стані, завдяки великим дозам медичних препаратів на основі бензодіазепіну.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич на сторінках “Української газети в Італії” із посиланням на La Reppublica Roma.

Жертва отруєння, страждає на старечу деменцію і не є самодостатньою.

Коли стан жінки погіршився, її терміново госпіталізували у римську лікарню Джемеллі. Жінка перебувала в комі, яка серйозно загрожувала її життю.

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Лікарі виявили високий вміст ліків у крові. Виявилося, що доглядальниця, яка повинна була піклуватися про стареньку, повільно труїла її ліками, покине ввела у кому.

Доглядальниця давала їй величезні дози транквілізаторів з власної ініціативи, без припису медика і не повідомляючи родичам літньої жінки.

Після госпіталізації жінки, озброївшись результатами її аналізів, донька подала заяву у поліцію.

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Доглядальницю затримано

Карабінери відділку Рома Касалотті почали розслідування, зібрали докази вини. На їх основі римська прокуратура видала наказ про домашній арешт.

Дії дінки класифікують як такі, що могли призвести до смерті її підопічної.

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