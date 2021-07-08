У Римі знайдено мертвим 38-річного українця із пораненнями на обличчі

Римська поліція почала розслідування, після виявлення тіла 38-річного українця, без ознак життя. Чоловіка знайдено мертвим 2 липня 2021. Серед гіпотез причин трагедії – раптова хвороба та насильницька смерть.

Про це повідомляє Українська газета в Італії із посиланням на Corriere della Sera.

На вулиці Montecucco, що у римському районі Trullo, близько 13:00 перехожий помітив чоловіка, який хитаючись йшов по вулиці, а потім раптово упав на тротуар.

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Він негайно викликав службу швидкої допомоги 118, проте усі намагання медиків були марними: 38-річний громадянин України, незабаром помер від зупинки серця.

На обличчі у чоловіка виявлено набряки, рани та перелом носової перегородки. Також у нього травмовані руки.

Тіло українця доставлено в інститут судової медицини лікарні Джемеллі. Розтин з’ясує чи травмами були спричинені падінням, чи побиттям.

Справу розслідують карабінери компанії “Трастевере”, які провели інспекцію на вулиці Монтекукко, де українця було знайдено мертвим.

Було допитано двох перехожих, які стали свідками смерті українця.

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Карабінери збирають відеозаписи камер відеоспостереження, розташованих у цьому районі.

Згідно з попередніми даними, чоловік жив у Римі.

Серед гіпотез слідчих – напад з метою пограбування, раптова хвороба, чи побиття.

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