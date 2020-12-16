У Римі померла жінка з України: помолімося за упокій

Сумна новини прийшла до нас з столиці Італії. На 60 році життя у місті Римі померла Людмила Радіонова з міста Дубно, що на Рівненщині. Відомо, що жінка важко хворіла.
Про це повідомляє подруга загиблої Світлана Шкрабик у фейсбук-спільноті “Українські огологення в Римі”.
“В місті Рим 14 грудня вiд важкоi хвороби на 60 роцi життя вiдiйшла у вiчнiсть наша землячка РАДiОНОВА ЛЮДМИЛА з м.Дубно. Вшануймо її пам’ять.” – пише жінка.
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