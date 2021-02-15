В Римі після довгої боротьби з хворобою став янголом 11-річний Василько Негря з села Угля Закарпатської області.

Про це повідомляється у спільноті Книга пам”яті спочилих за кордоном.

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Василько став янголом

14 лютого 2021 року для сімї Негря з села Угля, Тячівського району, став найстрашнішім в їхньому житті….

Відійшов у вічність їхній дорогий синочок Василько, який ще тиждень тому святкував свій 11-тий День народження.

Та доля розпорядилася по іншому…

Після тривалого і важкого лікування та багатьох операцій , медики лікарні «Бамбіно Джезу», (що в Італії), повідомили батькам новини , яких вони найбільш за все боялися…

Лікувавши дитину всіма відомими і навіть експериментальними методами, лікарі повідомили, що хвороба прогресує, і вони безсилі…

Дитина перебувала на лікування у Римі більше 2-х років, тому всі заощадження батьків вичерпані.

На протязі всього дня батьки консультувалися, як правильно оформити документи, і підготувати все, як належне, щоб привести тіло Василька з Риму додому на Закарпаття.

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Родичі збирають гроші на перевезення тіла в Україну

Вся надія залишається тільки на українську діаспору в Італії.

Батьки просять зібрати гроші на вивезення тіла їх янгола Василька додому.

Наразі важлива кожна копійка.

Також маємо велике прохання молитися, щоб Бог дав сили батькам витримати ці важкі випробування та неоціненну втрату найдорощого, що є в житті кожного з нас- свого дитя…

Просимо всіх небайдужих до такого горя, підтримати батьків Василька фінансово, морально та молитвами за новопредставленого отрока Василька.

Спи спокійно наш янголе . Любимо… Пам’ятаємо …

Наші найщиріші співчуття батькам та рідним

Банківські реквізити:

ПРИВАТ БАНК: 5168755104560384 Негря Любов.

Телефон мами : +380677242279 .

Телефон батька Михайла: +380 96 293 7152( вайбер;ватсап).

Наташа Орос

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