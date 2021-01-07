У ріці, поблизу Рима, вияви тіло українки. Причина смерті- невідома

Поблизу Рима, в гирлі ріки Тибр 27 грудня 2020 року, у морі знайшли тіло жінки. Кілька днів поліція не могла встановити особу померлої через сильне розкладання тіла.

Про це повідомляє Українська газета в Італії із посиланням на Roma Today.

Розслідування, тривало кілька днів. Було проведено розтин тіла загиблої, яке не показало ознак насильницької смерті.

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Судово-медична поліція ідентифікувала особу загиблої завдяки відбиткам пальців тіла. Жінка була в їхній базі даних, у зв’язку із видачею та продовженням дозволів на проживання в Італії.

Нею виявилася 58-річна жінка із України.

Встановлено, що загибла мешкала в Кастель-Вольтумо,що в регіоні Кампанія, біля гирла річки Вольтурно. Між місцем проживання і місцем знаходження тіла складає понад 200 кілометрів. В поліції припускають, що тіло жінки було перенесено течією Вольтурно у Тибр, а далі у Тірренське море в Остію.

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Загибла приїхала до Італії 20 років тому і працювала доглядальницею.

Її син повідомив поліцію про зникнення матері, ще у середині грудня.

Хоча ознак насильницької смерті на тілі виявлено, причину смерті ще не встановлено.

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