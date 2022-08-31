У соцмережах активізувалися шахраї, що обіцяють грошові виплати

У соціальній мережі Facebook та Telegram активізувалися шахраї, які спекулюють на темі грошових виплат українцям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації у Телеграмі.

“Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про зростання кількості шахрайських сторінок у соціальній мережі Facebook. Зловмисники використовують тематику грошових компенсацій, фінансової допомоги від ООН, Європейського суду з прав людини, Товариства Червоного Хреста тощо”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, шахраї обіцяють виплати “за рахунок конфіскованих активів рф”, посилаються на нечинні рішення різних органів влади України.

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Повідомляється, що в оголошеннях пропонують перейти за посиланням, яке веде на фішингову сторінку так званого “Єдиного Компенсаційного Центру Повернення Невиплачених Грошових Коштів”. На цьому сайті користувачам пропонують отримати виплату за умови надання персональної інформації та здійснення додаткового платежу. В результаті дані банківської картки будуть скомпрометовані.

У Держспецзв’язку закликають українців довіряти інформації тільки з офіційних сайтів держорганів, уточнювати дані, за потреби – уточнити їх телефоном чи при особистому візиті. Крім того, не треба вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

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Якщо ж дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті, Держспецзв’язку рекомендує негайно заблокувати картку за допомогою мобільного застосунку, “гарячої лінії” банку або через інтернет-банкінг.

Як повідомлялося, у липні Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації попередила про шахрайські публікації з пропозиціями отримати соціальні виплати.

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