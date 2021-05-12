У ЄС поліцейські затримали бус з українцями: вилучили шалену суму готівки

На німецько-голландському кордоні затримали бус на українських номерах. Федеральна поліція вилучила близько 540 000 євро готівкою. 32-річного чоловіка та 34-річну українку підозрюють у відмиванні грошей.

Про це повідомила федеральна поліція, передає Európa pre hostí.

Українці перевозили гроші у простих поліетиленових пакетах.

В рамках посиленого нагляду прикордонної поліції, в середу вдень співробітники зупинили фургон з українською реєстрацією, який прибув із сусідньої країни.

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Перед оглядом, українці заявили що не мають нічого, що підлягало би декларуванню.

Оскільки готівка на суму понад 10 000 євро на одну особу повинна подаватися до реєстрації, двох громадян України передали до відповідальної митниці за підозрою у відмиванні грошей.

Зазначається, що це було планове затримання.

Затримали бус під час профілактичного рейду по боротьбі з контрабандою. Розслідування проводить Ессенська митна служба.

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