Олександр Захарюк убив дружину та втік з Італії в Україну, уникнувши арешту.

Злата Захарюк

Прокуратура Італії підтвердила вину українця: “Злата померла від побиття чоловіком”. Напердодні арешту убивця виїхав із Італії в Україну і переховується там від закону.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії”.

Прокуратура Італії вимагає суду над 37-річним українцем, який жив у Форлі з родиною. Незадовго до арешту йому вдалося втекти з Італії в Україну.

Трагедія сталася вранці 7 липня 2019 року на вулиці Монарі у місті Форлі, що у провінції Емілія Романья.

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В той ранок, 37 річний Олександр Захарюк, прокинувся на ліжку поряд мертвої дружини Злати, якій було лише 33 роки.

Він викликав швидку допомогу. Коли медики служби 118 прибули на місце події, вони виявили жінку без ознак життя із синцями на обличчі, шиї і голові та повідомили у поліцію.

В домі молодих також була мати та її партнер Валеріо Менгоцці.

Розтин підтвердив смерть від побоїв. Після допиту свідків, поліція готувалася до арешту Захарюка. Та 22 липня 2019 року він виїхав із Італії в Україну і з зараз там переховується від закону.

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Зараз, майже 20 місяців по тому, на його ім’я видано міжнародний ордер за жорстоке поводження, що призвело до смерті.

У пари залишився 9-річний син.

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