Феміцид в Італії: її смерть намагалися видати за випадковість. Але це було вбивство

Шокуючий випадок в Італії: 32-річну українку Марію Огирко задушив її партнер. Спершу це вважали нещасним випадком, але розслідування довело навмисне вбивство.

Що сталося з Мартією Огирко на Іск’ї?

13 липня 2024 року на острові Іск’я було виявлено тіло 32-річної громадянки України Марти Марії Огирко. Її знайшли мертвою в урвищі в районі Ватольєре, неподалік від автофургона, в якому вона жила зі своїм 41-річним партнером, громадянином Росії Ілією Батраковим.

Спочатку вважалося, що жінка загинула внаслідок падіння та подальшої емболії через перелом щиколотки. Проте результати судово-медичної експертизи спростували цю версію: смерть настала внаслідок удушення.

Шокуючі подробиці вбивства

За висновками прокуратури Неаполя, після падіння жінки в урвище Батраков навмисно не надав допомоги, спустився донизу й задушив її голою рукою. При розтині були виявлені явні ознаки насильства — сліди на шиї та наявність ґрунту в легенях, що свідчить про те, що жертва боролася за життя до останнього подиху.

Партнер намагався переконати слідство, що Марта зникла сама та була нібито в стані алкогольного сп’яніння. Але токсикологічна експертиза спростувала ці слова: алкоголю в крові не виявлено, однак були знайдені сліди антидепресантів або психотропних препаратів.

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Ілія Батраков: звинувачення та розслідування

Батраков був заарештований через два дні після виявлення тіла та поміщений до в’язниці Пожорреале. Спочатку йому інкримінували систематичне домашнє насильство, яке призвело до смерті.

Згодом, після нових доказів — у тому числі прослуховувань телефонних розмов у в’язниці та перехоплень розмов з іншими ув’язненими, прокуратура перекваліфікувала справу на умисне вбивство з обтяжуючими обставинами.

Слідство вважає, що Батраков діяв у момент, коли жертва не могла захистити себе, навмисно скориставшись ізольованим місцем злочину. Він також виявляв занепокоєння, що сліди насильства будуть виявлені, про що свідчать його розмови, перехоплені слідством.

Стежте за оновленнями — ми продовжуємо висвітлювати перебіг слідства у справі Марти Марії Огирко.

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