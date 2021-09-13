Українська громада в Італії намагається встановити особу жінки-безхатька та знайти її родичів в Україні.

Ця історія настільки сколихнула мою душу, що, чесно кажучи, не знаю із чого почати.

Мабудь, просто розповім усе по порядку…

До мене, як це не раз буває коли українці в Італії потрапляють у безвихідь, звернулися щоб хоч якось зарадити жінці із України, яка вже роками живе на вулицях Рима.

Я не є представником благодійної організації, але пройти повз таких випадків морально неможливо.

А ця ситуація – особливо жахітлива….

Ця жінка несповна розуму, живе на вулиці в районі Ватикану. Один дивовижної щирості італієць, носить їй їжу вже багато років “È una creatura di Dio!” із розпачем вигукує він розповідаючи історію його знайомства із українкою. Всю нижче викладену інформацію і фото я маю від нього.

Вінченцо познайомився із нею у 2017 році. Вона вже тоді жила на вулиці в районі Казіліна.

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Один із малюнків Яни

Що відомо про Яну

Ім’я, прізвище, звідки вона точно – невідомо. Жінка живе у власному всесвіті, не іде на контакт, майже не говорить.

Колись вона розказувала що має сина Андрія, одруженого із Ольгою. Спочатку казала що він – військовий, пізніше – що працював у сфері експорт-іспорт.

Їй приблизно 55 -60 років.

Італієць який нею опікується називає її Яна, але не впевнений, що це – справжнє ім’я. “Тим не менше, вона ніколи не заперечувала, що її звати Яна” – каже він.

Іншим волонтерам казала що звати Innа – Rosanna, прізвище – Suorgaya.

В коментарях до публікації, щонайменше двоє людей сказали, зщо звуть її Жанна.

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На прохання записати своє прізвище і місто із якого походить, Я написала латинкою “Carzi/Doneqzc” (Карці/Донецьк?) . Чи відповідають вони дійсності – невідомо.

Коли я прийшла її відвідати, Яна лежала на ковдрі у майже непритомному стані (можливо нетвереза). Вона лише трохи відкрила очі. Її актуального фото викладати не хочу.

Вона дуже худа, визначити її зріст неможливо, бо весь час зігнена.

Любить робити манікюр, перстені і браслети.

Любить малювати. На фото один із її малюнків.

Один із малюнків Яни

Портрет зроблено під час її госпіталізації. Тоді жінка отримувала медичну допомогу, до неї частково повернулась ясність розуму.

Раніше вона жила у районі Дон Боско (Апія- Тусколана). Кілька місяців тому її госпіталізували на 3 місяці. Після виписки, відвезли в район Сан П’єтро і залишили. Коло Ватикану безхатьків годують благодійні організації, там є місце для миття і допомога, але жінка практично не ходить, тому не може користуватися цими послугами.

Хтось її впізнає? Звідки вона? Хтось допоможе зв’язатися із її родичами? Поширте будь-ласка цей пост в Італії і в Україні. Дякую.

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(Якщо маєте конкретну інформацію, будьте добрі, напишіть в приват сюди.

Мене не покидає відчуття, що я вже бачила її обличчя на фото. Сподіваюся, спільно ми зможемо їй зарадити.

Віднесу Яні свіжий одяг і ковдру, хоча не впевнена, що вона їх прийме… Хочете допомогти Яні? віднесіть їй їсти в район Ватикану. Точне місце дам в приватному повідомленні.

Маріанна Сороневич

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