Хто знає Євгенія Богоявленського, померлого в Італії

Розшукуємо родичів, близьких, друзів Євгенія Богоявленського.

Таке звернення читаємо в Книзі пам’яті померлих за кордоном українців.

“Наш земляк-хмельничанин 1957 року народження помер 22 березня 2022 в Італії в місті Оттавіано, поблизу Неаполя.

Звертаємось до небайдужих з проханням поширити інфо та знайти родичів померлого земляка”.

Прохання дзвонити, писати на вайбер, вотсап +3809780658567

або у Генеральне консульство України в Неаполі +393277364822.

Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського.Ритуальні послуги в Італії – перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

+39 331 109 41 68

+38 097 149 87 85

FUNERALIA.ORG

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