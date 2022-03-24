Хто знає Євгенія Богоявленського, померлого в Італії

Розшукуємо родичів, близьких, друзів Євгенія Богоявленського.
Таке звернення читаємо в Книзі пам’яті померлих за кордоном українців.
“Наш земляк-хмельничанин 1957 року народження помер 22 березня 2022 в Італії в місті Оттавіано, поблизу Неаполя.
Звертаємось до небайдужих з проханням поширити інфо та знайти родичів померлого земляка”.
Прохання дзвонити, писати на вайбер, вотсап +3809780658567
або у Генеральне консульство України в Неаполі +393277364822.
Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського.Ритуальні послуги в Італії – перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.
+39 331 109 41 68
+38 097 149 87 85
FUNERALIA.ORG
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