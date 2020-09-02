Життя чотирьох українців обірвалося влітку 2020 року у водоймах Італії. Одній жінці вдалося дивом врятуватися.

НЕСПОДІВАНА СМЕРТЬ НА ПЛЯЖІ

54-річна українка, купалася на морі на вільному пляжі Sottomonte, поблизу міста Каттолікка, що у регіоні Марке.

Того дня море було дуже спокійним, жінка була на невеликій відстані від берега. Припускають, що вона відчула себе погано і втратила свідомість. Перебування у воді стало смертельним.

Допомогти намагався її чоловік та рятувальник вільного пляжу. Реанімаційні заходи були тривалими. За викликом прибули медичні працівники швидкої допомоги 118. У трагедії були задіяні військові портової адміністрації для правової оцінки справи.

Тіло залишалося на березі більше години, перш ніж його можна було вивезти.

ЗАГИНУВ У РІЧЦІ

Другого серпня у Сомма Ломбардо (Варезе) у річці Тічіно водолазами було знайдено тіло 36-річного Ігора Москалюка.

Друзі хлопця забили на тривогу, після того, як він пірнув у річку, що стала йому пасткою. На місце події прибули рятувальники з Areu, гелікоптер пожежників зі спеціалізованим персоналом, що працювали протягом кількох годин.

На жаль, операція закінчились найгіршим чином: неживе тіла хлопця було виявлено на глибині 5 метрів.

ПОТОНУЛА НА ОЧАХ У ДОНЬКИ

61-річна українка потонула на очах у дочки на пляжі в Салерно.

Жінка із України, яка багато років жила в Пальмі Кампанії, в провінції Неаполя потонула на очах у дочки та інших купальників. Вона прийшла на пляж разом із дочкою та собакою. Ймовірно, вже у воді вона почула себе погано.

Трагедія сталася у неділю 2 серпня, в районі Торріоне в Салерно, що у регіоні Кампанія.

На місце події приїхали медики служби 118, які протягом 40 хвилин намагалися привести її до тями. На жаль – марно.

ДИВОВИЖНО ВРЯТОВАНА

У місті ла Спеція, що у провінції Лігурія, на пляжі Пунта Б’янка, потонув 51- річний італієць із Перуджі. Він купався у морі разом із своєю подругою-українкою. Двоє не зважали на неспокійне море та небезпечний, стрімкий, скелястий берег.

Чоловіка затягнуло під воду течією і морським прибоєм. Його партнерка, також була у воді та зуміла дивом врятуватсь, схопившись за канат, за допомогою якого плавці піднімалися зі моря на скелі.

ВІДПОЧИВАЛА НА САМОТІ

20 серпня, у морі, неподалік від берега у Єзоло було знайдено тіло 42-річної українки. Спроби рятувальників та медичних працівників надати їй допомогу були марними.

Особу загиблої встановив родич її померлого чоловіка. Вона виявилася із України, в ці дні відпочивала на венеціанському узбережжі.

Адміністрація готелю, де де зупинилася жінка на період відпустки повідомила у поліцію, що вона не повернулася в номер.

На тілі явних ознак насильства не було, але, ще й тому, що воно багато годин було у воді, прокуратура наказала зробити розтин, щоб усунути будь-які сумніви щодо причин смерті.

42-річна жінка, проживала в Кастельфранко Венето, вона стала громадянкою Італії після одруження з італійцем. Після його смерті, переїхала із півдня, на північ країни. Тут почала працювати доглядальницею. Жила в Італії без родини, тому для опізнання тіла запросили родича її колишнього чоловіка, що проживав неподалік.

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть цю сторінку 👍🏼👍👍🏿 https://www.facebook.com/m.soronevych/ 👍🏼👍👍🏿 та слідкуйте за майбутніми публікаціями.