Чи варто боятися смерті від коронавірусу українцям в Італії 

Знання реальних даних дозволить не піддаватися колективному психозу, який іноді може бути серйознішим, ніж саме захворювання.

Отже, Італії на лютого зафіксовано чотирнадцять випадків смерті від коронавірусу. Усі потерпілі – це люди похилого віку та/або з іншими патологіями, які вони мали ще до зараження.

Ось хто вони.

лютого – Адріано Тревісан, років із Во-Еганео (Падуя), – перший пацієнт померлий в Італії. Його було госпіталізовано близько десяти днів у лікарні (Падуя) з діагнозом пневмонія. Оскільки він ніколи не був у Китаї, лише за кілька днів до смерті йому провели на коронавірус та отримали позитивний результат. Тревісан заразився у барі у який він часто ходив у сільський бар із другом, який у свою чергу також виявився позитивним.

лютого – -річна жінка, яка проживала в Касалпустерленго, одному із муніципалітетів у карантинній “червоній зоні” Лодіджано. Вона померла лютого. Фатальним для жінки стало відвідування відділення швидкої допомоги у Кодоньо у той час, коли там був так званий «пацієнт», тридцяти восьмирічний чоловік, від якого, як вважається, почалося розповсюдження інфекції. Мазок на вірус був проведений після смерті на жінки.

лютого – Ангела Денті, років, (Кремона) померла в лікарні Крема. У неї була дуже складна клінічна картина. Жінка лежала в онкологічному відділенні з діагнозом рак, незадовго до смерті вона перенесла інфаркт. Після респіраторного кризису у неї виявили коронавірус.

лютого – -річний чоловік з Вілла ді Серіо помер у Бергамо, у лікарні Папа Джованні. Його перевели туди із лікарні Альцано Ломбардо після того, як у нього виявили коронавірус.

лютого – -річний чоловік, який проживає в Кодоньо, став п’ятою жертвою коронавірусу в Італії. Місто Лодіджано і є одним із десяти центрів, яких вважають епіцентром захворювання у Ломбардії.

лютого – у лікарні Сакко в Мілані помер -річний чоловік, який проживає в Кастільоні-д’Адда (одному з сіл ломбардської карантинної “червоної зони”). Його госпіталізували через серцевий напад в лікарні в Лоді. Спочатку його помістили в реанімацію, але після позитивного результату тесту перевели до Мілана.

лютого – -річний чоловік, який проживав у Кастільоні д’Адда, помер у лікарні Комо. Кастільоне також є одним із муніципалітетів, що входять до епіцентру у Лодіджано. Цей пацієнт вже страждав від захворювань серця та мав проходити діаліз.

лютого – троє інфікованих пацієнтів померли в Ломбардії. -річний чоловік Альдо Кабріні з Нембро (Бергамо), ще -річний з Сан-Фіорано (муніципалітет “червоної зони”) та -річна жінка з Кодоньо.

лютого – -річна жінка, із діагнозом коронавірус, померла в реанімації лікарні Тревізо. “У неї були й інші серйозні захворювання”, – сказав керівник цивільного захисту Анжело Борреллі.

лютого – -річний чоловік помер у реанімаційному відділенні лікарні у Пармі. Цього пацієнта перевели із лікарні в П’яченці. Він проживав в одному із муніципалітетів у “червоній зоні” Лоді. Він також страждав на інші серйозні захворювання.

Як бачимо, середній вік усіх померлих складає , більшість із них мали попередні патології.

Враховуючи те, що середній вік українців в Італії років, заробітчанки-доглядальницям ризикують більше втратити роботу чим втратити життя (даруйте за чорний гумор).

Маріанна Сороневич