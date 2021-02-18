Правоохоронці затримали мешканця Кривого Рогу – рідного міста президента Володимира Зеленського, який погрожував підірвати квартиру у багатоповерхівці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровщини.

Зловмисник повідомив про замінування квартири в Металургійному районі міста ввечері 15 лютого. Його встановили й затримали після перевірки за лічені години.

Будучи в стані сп’яніння, 59-річний безробітний чоловік повідомив про неправдиве замінування. За фактом розпочато кримінальне провадження.

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Як пише “Днепр оперативный” із посиланням на власні джерела, мова йде про квартиру батьків президента Зеленського. Поліції “мінер” заявив, що має намір підірвати їх житло, оскільки незадоволений розміром своєї пенсії.

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Вона складає 2 тисячі гривень. Після затримання він повідомив, що мінувати квартиру не збирався, а телефонував до поліції через образу на президента. Скаржиться: не може поспілкуватися з Зеленським особисто.

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