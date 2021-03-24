Чому убили Христину Новак, одеситку зниклу в Італії?

23 березня став переломним у розслідуванні зникнення Христини Новак, яке уже кілька місяців хвилює українців в Італії.

Заарештовано 49-річного італійця Франческо Лупіно із звинуваченням в вбивстві та приховування тіла 29-річної одеситки.

Дівчина жила в Італії у домі свого хлопця, іспанця Айрама Гонзалеса Негріма. Їх квартиронаймачем, що жив неподалік, був Франческо Лупіно.

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Причина убивства Христини Новак

Причиною убивства Христини Новак стала сварка між Франческо Лупіно і Гонзалесом Негріма, за два дні до арешту нареченого дівчини.

Христина настоювати на тому щоб її хлопець віддалився від злочинного бізнесу торгівлі наркотиками.

Іспанець повідомив про розрив стосунків із Лупіно, а також звинуватив його у крадіжці грошей, виручених від наркотрафіку.

У відповідь італієць погрожував напівавтоматичним пістолетом Тонфольйо, якими він володіє нелегально і завжди носить із собою.

Двоє наркоторговців вирішили розірвати стосунки і поділити майно.

Лупіно віддав Гонсалесу наркотики і два пістолети, а пізніше заявив на нього у поліцію.

У цей же вечір 31 жовтня 2020, під час обшуку, поліція знайшли зброю і наркотики у будинку іспанця і заарештували у його.

Христину також забрали у відділок для допиту, проте не висунули жодних обвинувачень, тому дівчина цього ж вечора повернулася додому.

Убивство дівчини сталося із 1 на 2 листопада 2020.

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