Після арешту 49-річного італійця Франческо Лупіно, якого звинувачують у вбивстві та приховування тіла 29-річної одеситки, поліція поширила інформацію про те, на чому базується обвинувачувальна база італійської прокуратури.

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Пошуки зниклої дівчини

До розслідування залучили численні людські та інструментальні ресурси.

Проведено обшук будинку та прилеглих територій, клубу у якій вона працювала, опитано колег по роботі, сусідів та знайомих.

Ключовим свідком розслідування від самого початку був сам Гонсалес Негрім.

Його кілька разів допитували у в’язниці. Свідчення завжди були послідовними і, пізніше, – підтверджувалися фактами, виявленими слідчими.

Він одразу розповів про стосунки із сусідом та усіма, хто міг би таїти образу на Христину, чи них обох.

Гонсалес, Лупіно і Христина

Двоє чоловіків познайомилися у лютому 2020.

Спочатку їх знайомство обмежувалося стосунками орендодавця та орендаря нерухомості. Пізніше, вони подружилися і почали разом займатися незаконним бізнесом, пов’язаним із торгівлею наркотиків.

Франческо Лупіно у минулому був судимий за міжнародний обіг наркотиків та жорстоке поводження із колишньою дружиною. Його описують як жорстоку людину, що завжди носила з собою вогнепальну зброю.

Христина і Гонсалес зійшлися в серпні 2020. Дівчина знала про незаконну діяльність нареченого і не схвалювала їх. Через це стосунки із Лупіно були напруженими, вона вимагала від нареченого порвати із ним.

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Місце злочину

Під час аналізу будинку, слідчі виявили сліди крові на стінах, за шарнірами та косяками дверей у коридорі. Аналіз ДНК підтвердив, що кров належить Христині.

Їх не було видно озброєним оком, бо хтось намагався замести сліди злочину, вимивши приміщення.

Крім того наречений дівчини помітив відсутність климка у коридорі біля дверей.

На стіні виявлено глибоку подряпину із фрагментом металу всередині.

Убивство собаки

Сусіди розповіли, що липні 2020 Лупіно застрелив у голову собаку Гонсалеса, а Христина була свідком цієї сцени.

Пізніше слідчі викопали труп собаки для того щоб проаналізувати кулю у його черепі.

Аналіз складу металу, знайденого у подряпині у коридорі показав, що він містить сплаву свинцю міді і цинку.

Зразок співпав із кулею знайденою в черепі убитої собаки Гонсалеса.

Знаряддя убивства

Балістичний аналіз гідьзи знайденої поблизу місця поховання тварини підтвердив, що вона була випущена із пістолета Tanfoglio, який завжди носив при собі Лупіно.

Факт володіння пістолетом підтверджено свідками. Також він зафіксований на фотознімку дочки підозрюваного, зробленому в серпні 2020. На ньому 9 – річна дівчинка тримає у руці пістолет батька Танфольйо Лімітед.

Таким чином Лупіно став головним підозрюваним у справі.

Телефонний трафік, як доказ

Лупіно та його співмешканка намагалися заплутати розслідування. Вони дали фальшиві свідчення про місце свого перебування у дні зникнення Христини.

Спочатку пара заявила що протягом трьох днів вони постійно були разом.

Проте трафік їх мобільних телефонів не підтверджує цієї версії.

Численні голосові та письмові повідомлення показували, що вони не були разом.

Крім того, порівнюючи телефонний трафік Лупіно і Христини помітили, що вони були разом у ніч із 1 на 2 листопада.

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Франческо Лупіно – підозрюваний №1

Елементом який викликав найбільший інтерес у слідчих і підтвердив підозри проти Люпіно, є реконструкція його дій 3 листопада.

Пара працює у салоні тату поблизу свого дому. Вони заявили, що 3 листопада Лупіно зробив татуювання одному клієнту.

Проте, замовник розпоів, що татуювання зробив не чоловік а жінка. Він також помітив, що в цей час Лупіно переносив у машину великі чорні мішки для сміття.

Саме у цей часу (3 листопада) мобільний телефон Христини раптово включився після 25 годин мовчання і почав рух між різними стільниковим зонами в цьому районі.

Відеоспостереження та запис розмов

Слідчі перевірили відеокамери зовнішнього спостереження повз які проїжджав телефон Христини 3 листопада.

Фотокамери зафіксували автомобіл Аiat Аreemont який належав Люпіно.

Спідставивши сигнал телефону Христини і транзит транспортного засобу, немає сумніву що телефону дівчини був у машині.

Убивця хотів симулювати добровільну втечу дівчини. Він неодноразово висував цю версію у розмовах із сусідами, перехопленими слідчими.

У іншій розмові, яку прослуховували слідчі, Люпіно говорить співмешканці про бажання організувати свято до того як “щось може статися”, натякаючи можливість його звинувачення та арешту.

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