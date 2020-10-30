Італійського педофіла у Франції підозрюють у 160 зґвалтуваннях

На цей час проти злочинця в Німеччині було порушено 122 розслідування.

У Франції заарештували 52-річного італійця, якого підозрюють у 160 зґвалтуваннях і сексуальних нападах.

Про це 23 жовтня повідомляє ВВС.

Підозрюваного затримали минулої п’ятниці поблизу Мюлуза. Його розшукували в Німеччині за домагання до дітей в період з 2000 по 2014 рік.

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На цей час проти злочинця в Німеччині було порушено 122 розслідування. Зокрема, його підозрюють у зґвалтуванні доньки протягом декількох років.

Німецька влада 7 жовтня вперше повідомила своїх колег про те, що підозрюваний перебрався на територію Франції. Його місцезнаходження було встановлено кілька днів по тому, і він був затриманий 16 жовтня. Зараз він утримується під вартою в очікуванні екстрадиції.

Нагадаємо, що у серпні в німецькому Кельні розпочався гучний судовий процес над одним з організаторів однієї з наймасштабніших мережевих груп педофілів, яка налічувала 30 тисяч осіб.

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