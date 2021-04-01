Італійські подруги прощаються із Галиною Михайловою. Вічна пам’ять

Українки, які живуть у Лонате Поццоло Ферно і Новарі оплакують свою подругу Галину Михайлову, померлу в Італії.

Про це написала у Facebook Alina Kucher:

“Дуже складно писати.

Відійшла у вічність наша дорога подруга Михайлова Галина.

З глибоким, щирим, великим сумом розділяємо біль цієї непоравної втрати. Нам дуже шкода, але ми щасливі, що доля звела нас, хоч ми тут і на чужині, але ми всі як одна родина.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ тобі, наша дорога Галинко, спочивай у Царстві Небесному. Ти завжди житимеш у наших серцях і в нашій пам’яті…

Твої подруги з Лонате Поццоло Ферно і Новари…

І ми всі разом висловлюємо найщиріші співчуття донечці, її сім’ї, родині, друзям. Прийміть їх від нас з приводу цієї непоравної втрати, хотілося б знайти слова, щоб полегшити вашу біль, але їх не має. Тільки щира молитва і співпереживання.

Особливі слова співчуття і підтримки найкращим подругам нашої Галинки це Вірі і Валі просимо вас триматися.

Але найбільше просимо усіх небайдужих долучитися до молитви за упокій нашої дорогої подруги, і за її останню путь бо попереду ще найдовша дорога до дому.

Де її душа знайде ВІЧНИЙ СПОКІЙ Господь її прийме, а рідна земля стане для неї пухом”.